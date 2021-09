"Mundial'2022? Com esta forma de jogar, o Brasil vai ser atropelado"

Antigo avançado brasileiro, Romário, em entrevista ao "Globoesporte", deixa críticas ao estilo de jogo implementado por Tite.

Romário, antigo avançado brasileiro, em entrevista ao "Globoesporte", defendeu que Tite deveria abandonar o comando técnico da seleção do Brasil, presumindo que, a continuar com o atual estilo de jogo, a "canarinha" corre o risco de ser "atropelada" no Mundial'2022 do Catar.

"Temos que ter esperança, e eu terei sempre. Vamos torcer para o Brasil ser campeão no próximo ano e não passar este ciclo de novo de 24 anos sem ser campeão, mas vai ser difícil com esta equipa. Com esta forma de jogar, o Brasil vai ser atropelado. Tomara que eu esteja enganado", começou por dizer Romário, mesmo estando a seleção brasileira a liderar de forma tranquila o grupo de qualificação para a prova.

"Estamos perto de mais um Mundial, não sei se temos tempo de uma mudança de treinador, mas não sou mais a favor do Tite para treinador da seleção brasileira. Principalmente pelos resultados negativos que a seleção tem vindo a ter quando joga com seleções iguais, um pouco melhores ou muito melhores. A seleção tem apresentado um futebol muito mau. Tecnicamente falando, péssimo. E taticamente, então, nem se fala. A meu ver, uma mudança de treinador agora, já que não temos muito tempo, pelo menos diminuiria um pouco o prejuízo. Não adianta é tentar resolver isso no próximo ano, porque aí será em cima da hora", continuou, antes de sugerir aquele que, na sua opinião, poderia ser um bom substituto:

"O Renato [Gaúcho] é o treinador brasileiro que mais tem demonstrado resultados positivos. Parece-me ser o mais competente. Tive a oportunidade de trabalhar com ele no início da carreira, era um Renato diferente do que é hoje. Hoje é muito mais ousado, entendeu como é o futebol moderno. O Renato, na minha opinião, tem a confiança do grupo onde é treinador."