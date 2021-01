Com En-Nesyri endiabrado, Sevilha de Lopetegui vence Cádiz

Avançado marroquino voltou a fazer um hat-trick na Liga espanhola.

O Sevilha ascendeu este sábado, provisoriamente, ao terceiro lugar da Liga espanhola, ao bater em casa o Cadiz por 3-0, na 20.ª jornada, graças a um hat-trick de Youssef En-Nesyri.

O internacional marroquino deu o triunfo ao onze do ex-treinador portista Julen Lopetegui com dois tentos na primeira parte, aos 35 e 39 minutos, e um na segunda, aos 62', assumindo a liderança os melhores marcadores da prova.

En-Nesyri, que já tinha conseguido um hat-trick na 18.ª ronda, na receção à Real Sociedad (3-2), passou a contar 12 golos na prova, mais um do que o argentino Lionel Messi (Barcelona) e o uruguaio Luis Suárez (Atlético Madrid).

O Sevilha soma agora 36 pontos, em 19 jogos, menos um do que o Real Madrid, que disputa ainda este sábado o seu 19.º embate, no reduto do Alavés. Lidera o Atlético, com 44 pontos, em 17 jogos.

No primeiro encontro do dia, o Villarreal, quinto, com 34 pontos, ficou-se por um empate a zero no reduto do lanterna-vermelha Huesca, que soma 13.