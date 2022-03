Com dores à mistura, Díaz marca e ajuda Liverpool a ficar mais perto do City

Jogo e vitória por 0-2, na casa do Brighton, ficou marcado pelo lance do primeiro golo. Colombiano faturou, mas foi abalroado por Sánchez, num lance de extrema agressividade

Luis Díaz voltou a estar em destaque. Neste arranque de protagonismo em Anfield, o antigo jogador do FC Porto ajudou o Liverpool a vencer por 0-2 na casa do Brighton e a ficar mais perto do líder Manchester City.

O golo do internacional colombiano, ao minuto 19, foi o lance capital do encontro, não só por ter desbloqueado a resistência do Brighton, mas, acima de tudo, por se tratar de um lance de alguma violência. O extremo foi lançado em velocidade, cabeceou para a baliza, antecipou-se a Sánchez, guarda-redes do Brighton, mas foi abalroado pelo guardião contrário.

No segundo tempo, o Liverpool chegou ao 0-2, por intermédio de Salah, que converteu uma grande penalidade a castigar mão de Bissouma.

Com este triunfo, o Liverpool chegou aos 66 pontos. O líder, Manchester City, está à distância de apenas três.