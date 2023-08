Com dois portugueses e Ugarte no onze titular, PSG volta a empatar

Gonçalo Ramos e Vitinha foram titulares, Danilo e Mbappé saíram do banco na segunda parte

O PSG, com Gonçalo Ramos, Vitinha e Ugarte no onze titular, voltou este sábado a empatar no campeonato francês, 1-1, desta feita com o Toulouse.

Mbappé, que saiu do banco do campeão francês na segunda parte, marcou o golo do emblema parisiense, na conversão de uma grande penalidade aos 62 minutos, mas Aboukhlal restabeleceu a igualdade, também de penálti, e fechou as contas do marcador, aos 87'.

Danilo Pereira também saiu do banco no segundo tempo, rendendo Lucas Hernández, aos 78 minutos.

O PSG continua assim sem conseguir vencer, depois de ter empatado na primeira jornada, 0-0, com o Lorient.