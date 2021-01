Com dois golos e uma assistência de Cristiano Ronaldo, Juventus vence a Udinese

Avançado internacional português iniciou 2021 com uma grande exibição e foi decisivo em vitória da Juventus por 4-1, sobre a Udinese, este domingo, na 15º jornada do campeonato italiano.

Com os dois golos marcados, Cristiano Ronaldo chegou a marca de 14 no campeonato italiano (metade de todos os golos da equipa) e assumiu a "artilharia" isolada da competição, deixando para trás Lukako, do rival Inter. Além de bisar, o português ainda assistiu para o golo de Federico Chiesa. Dybala completou a vitória, enquanto Zeegelaa descontou para a Udinese. Além disso, ultrapassou a marca de Pelé.

O triunfo levou a Juve aos 27 pontos - dez a menos que o líder Milan, que tem um jogo a mais. A Velha Senhora, que vinha de uma derrota na última jornada em casa para a Fiorentina (3-0), agora ocupa o quinto posto. Na próxima jornada encontra o próprio Milan, fora de casa, com a oportunidade de diminuir a distância. A Udinese manteve-se com 15 pontos, em 14º - quatro pontos acima da zona de despromoção.

A equipa visitante começou melhor o jogo, a assustar a Juve. Logo aos 9', Kevin Lasagna passe em profundidade na direita, avançou e cruzou para finalização de Rodrigo de Paul. Seria o primeiro golo do jogo, mas o videoárbitro alertou para o domínio do 10 argentino com o braço no início da jogada. Golo anulado.

Após a frustração, a Udinese recuou em demasiado. Não suportou a superioridade técnica da Juventus. Aos 31', Cristiano Ronaldo recebeu um passe de Ramsey, arrancou em velocidade na esquerda, entrou na área, ajeitou a bola para o pé direito e finalizou com força, no canto direito, sem chance para Musso: 1-0.

Com a vantagem, a Juve ficou mais tranquila no relvado. E foi para o intervalo com a vantagem. O segundo golo veio aos 49': passe em profundidade de Cristiano Ronaldo com a parte exterior do pé e finalização de Chiesa com pé esquerdo, cruzado.

Aos 52', foi a vez do argentino Dybala assistir Ramsey para marcar o terceiro. Entretanto, o golo, tal qual o lance da Udinese, foi anulado com a ajuda do VAR, que observou um toque de mão do jogador da Juve.

Aos 69', sim, o terceiro. Bentancur interceptou um passe de Samir pelo meio e lançou Cristiano Ronaldo em profundidade. O internacional português avançou em velocidade e rematou cruzado, com o pé esquerdo, para marcar o terceiro golo da equipa.

A Udinese reduziu aos 89', com Marvin Zeegelaar, após passe de Ilija Nestorovski. Ainda deu tempo para, aos 92', Danilo encontrar Dybala para fechar o marcador: 4-1 e confiança reestabelecida para dérbi com o Milan.