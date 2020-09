Com dinheiro "fresco" de Diogo Jota, Wolves já apontam a alvo de peso

Alex Oxlade-Chamberlain interessa ao clube das West Midlands, segundo o Mirror.

A janela de transferências de verão tem sido agitada para o Wolverhampton, quer em termos de entradas, quer de saídas.

Para lá das contratações de nomes como Fábio Silva e Vítor Ferreira, a equipa de Nuno Espírito Santo perdeu duas das grandes figuras da equipa: Doherty rumou ao Tottenham e Diogo Jota ao Liverpool.

No caso do avançado português, tratou-se de uma transferência milionária: os "reds" desembolsaram 43 milhões de euros, que dão renovado fulgor aos Wolves para atacarem o mercado, numa fase em que o próprio Nuno já admitiu precisar de reforços.

Segundo o Mirror, o alvo prioritário está identificado. Trata-se de Alex Oxlade-Chamberlain, médio do Liverpool que perdeu espaço nas opções de Klopp - ainda mais com a chegada de Thiago Alcântara. O internacional inglês, de 27 anos, prima pela polivalência, uma vez que pode atuar no centro do terreno ou nas alas, conforme demonstrou nas passagens por Southampton e Arsenal.

No que toca a valores, o jornal britânico refere que o Liverpool pretende recuperar boa parte dos 30 milhões que pagou por Chamberlain em 2017. Na última época, o alegado alvo do Wolverhampton apontou oito golos em 43 jogos oficiais.