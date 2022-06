Com Darwin no horizonte, Liverpool confirma saída de avançado

Liverpool confirma saída de Origi

O Liverpool confirmou a saída de Origi, que deixa de estar ligado aos reds a partir de 30 de junho. Uma oficialização que chega no momento em que a contratação de Darwin, uruguaio do Benfica, parece iminente.

O avançado belga, recorde-se, esteve oito anos no clube de Anfield. Ao que tudo indica será agora reforço do Milan, campeão de Itália.

Origi, de 27 anos, ingressou no Liverpool na época 2015/16, proveniente dos franceses do Lille, e ficou associado à história do clube pelos dois golos marcados na goleada por 4-0 na receção ao Barcelona, na segunda mão das meias-finais da Liga dos Campeões de 2018/19, que permitiu aos ingleses recuperarem da desvantagem de 3-0 registada em Espanha.

O avançado, que marcou 41 golos em 175 jogos disputados, voltou a revelar-se importante na final da prova, na qual o Liverpool venceu o Tottenham por 2-0, ao marcar o segundo tento dos reds, aos 87 minutos.

Além de Origi, o Liverpool anunciou também as saídas do médio Sheyi Ojo, do avançado Ben Woodburn e do guarda-redes alemão Loris Karius, que esteve associado a outro momento marcante da história do clube, mas negativo, ao ter forte responsabilidade em dois golos sofridos na final da Champions da época anterior, na derrota por 3-1 com o Real Madrid.