Com continuidade de Mbappé incerta, PSG põe a mira em Kane

O francês quer cumprir contrato, sendo que o seu futuro será decisivo para a contratação, ou não, de um ponta de lança

Harry Kane pediu para sair do Tottenham e o clube inglês deverá satisfazer o seu desejo, finalmente, este defeso. E clubes interessados não faltam, surgindo agora mais um no horizonte: o PSG, segundo o Le Parisien, quer o inglês.

O clube francês vive na incerta sobre o futuro de Mbappé, que assegura que quer cumprir o ano de contrato que lhe falta, enquanto o emblema campeão avisa que se não renova será vendido para não sair livre para o ano.

Apesar dessa dúvida, que pode influenciar a contratação de um nove, o PSG procura um avançado e colocou a mira em Harry Kane.

Também o Manchester United mostrou interesse, além do Real Madrid. E se os red devils são opção praticamente descartada pelos spurs por uma questão de concorrência direta na Premier league, Real e PSG poderão disputar o internacional inglês... assim como também o futuro de Mbappé. Uma equação onde, provavelmente, tudo se decidirá.

Em breve o PSG deverá anunciar Luis Enrique como novo treinador, o que poderá acelerar as investidas no mercado. Marco Asensio já foi assegurado, assim como Manuel Ugarte, do Sporting, ainda por oficializar.