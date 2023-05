Com Champions garantida, Arteta aguarda "parte mais agradável" da época

Apesar de terem perdido a liderança da Premier League para o Manchester City no fim de semana, os gunners já asseguraram a presença na próxima edição da Liga dos Campeões, algo que não logravam desde a época 2016/17.

Após ter vencido os gunners a meio da semana passada (4-1), o Manchester City derrotou o Fulham (2-1), de Marco Silva, no domingo, subindo à liderança da Premier League, com 76 pontos, mais um do que o Arsenal (75), que tem um jogo a mais.

Apesar de ter perdido o primeiro lugar do campeonato inglês, que ocupou durante 247 dias, Mikel Arteta está convencido de que a luta pelo título ainda está em aberto.

"Ainda podemos conquistar a Premier League, faltam cinco jogos e muitas coisas ainda vão acontecer. Já não está nas nossas mãos, só podemos tentar vencer os jogos restantes e o resto depende do City. Não é preciso elevar a motivação dos jogadores, eles continuam com o fogo na barriga. O que temos de fazer é esquecer o que aconteceu na semana passada, aprender com isso e seguir em frente no próximo jogo", salientou, em conferência de imprensa.

Arteta também garantiu que o Arsenal vai entrar na "parte mais agradável" da época, devido a já ter assegurado a presença na próxima edição da Liga dos Campeões, algo que já não lograva desde a época 2016/17.

"Estou incrivelmente orgulhoso e agradecido a todos os que contribuíram para que o futebol da Liga dos Campeões regressasse a este clube. Parabéns por isso, mas também obrigado aos adeptos por estarem chateados e aceitarem que a Liga dos Campeões não chega, queremos mais", assumiu.

O Arsenal recebe o Chelsea na terça-feira, às 20h00, num dérbi que vai fechar a 34.ª jornada da Premier League.