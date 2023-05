Com Cancelo na mira, Arsenal define outro alvo de peso para o verão

A imprensa inglesa assegura que os gunners estão interessados nos serviços de Declan Rice, que termina contrato com os vizinhos do West Ham no final da próxima época.

Após ter sido associado ao futuro de João Cancelo, que não deverá ficar em definitivo no Bayern, a imprensa inglesa assegura esta quarta-feira que o Arsenal tem outro alvo de peso na sua lista de compras para o próximo mercado: Declan Rice.

O médio de 24 anos termina contrato com os vizinhos do West Ham no final da próxima época, pelo que os hammers terão de decidir se capitalizam a sua venda neste verão sem a ameaça de uma saída a custo zero em 2024.

Ainda assim, segundo a mesma fonte, os gunners não estão sozinhos na corrida pelo internacional inglês, uma vez que o próprio Bayern também o terá definido como um nome apetecível para liderar o meio campo.

Quanto a Cancelo, a Sky Sports já avançou que os bávaros não vão acionar a opção de compra de 70 milhões de euros incluída no empréstimo do lateral direito português por parte do Manchester City, que poderá estar assim em vias de regressar à Premier League pela porta do Arsenal.

Formado no West Ham, Declan Rice soma quatro golos e três assistências em 46 jogos disputados esta época. Já Cancelo regista um golo e seis assistências em 19 partidas ao serviço do Bayern.