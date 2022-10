Com Bruno Fernandes e Dalot, Manchester United empata em casa do Chelsea

O Chelsea-Manchester United, marcado pela ausência de Cristiano Ronaldo, ficou empatado 1-1.

O Chelsea e o Manchester United empataram 1-1, este sábado, num jogo relativo à 13.ª jornada da Premier League. De grande penalidade, Jorginho marcou o primeiro golo do encontro, aos 87 minutos, e Casemiro restabeleceu a igualdade, aos 90+4'.

Bruno Fernandes e Diogo Dalot cumpriram todos os minutos de um jogo que ficou marcado pela ausência de Cristiano Ronaldo - o português foi castigado pelo clube por ter recusado entrar nos minutos finais do encontro com o Tottenham, na quarta-feira.

Os blues ocupam o quarto lugar do campeonato, com 21 pontos. Os red devils estão no quinto posto, com 20.

