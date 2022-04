Com "bis" na final do Mineirão, Hulk ultrapassou marca de Ronaldo Nazário

Antigo avançado do FC Porto marcou dois golos frente ao Cruzeiro.

O Atlético Mineiro conquistou o Mineirão, na noite de sábado, ao bater o Cruzeiro por 3-1. O avançado Hulk marcou dois golos (31 minutos e 80', de grande penalidade) e assistiu para outro de Ignacio Fernandez, aos 65'. Para a Raposa, que milita na segunda divisão do futebol brasileiro, reduziu Eduardo Júnior, aos 90'.

Com o "bis", o antigo avançado do FC Porto ultrapassou uma marca histórica de Ronaldo Nazário: mais golos em jogos oficiais por clubes. São agora 353, contra 352 do "Fenómeno".

Agora, Hulk procurará aquele que é o único título que lhe falta conquistar com a camisola do "Galo": a Taça Libertadores. Na prova, Hulk precisa de marcar mais cinco golos com a camisola do Atlético Mineiro para se tornar o maior marcador do clube na história da competição, ultrapassando os 11 golos de Jô.