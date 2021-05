Com bis de Ronaldo nos minutos finais, Juventus "vira" e vence a Udinese

Com dois golos de Cristiano Ronaldo, a Juventus venceu a Udinese, por 1-2, no estádio Friuli, em jogo referente à 34.ª jornada do campeonato italiano.

A Juventus venceu a Udinese este domingo, por 1-2, no estádio Friuli, em jogo a contar para a 34.ª jornada do campeonato italiano. Mais uma vez, brilhou a estrela do avançado português Cristiano Ronaldo, que voltou a bisar pela equipa de Andrea Pirlo.

A Juventus estava a perder diante da Udinese até os 83 minutos, quando Cristiano Ronaldo despertou e chamou para si a responsabilidade do jogo. Primeiro com golo de penálti. E, no minuto 89, com um golo de cabeça. A Udinese marcou primeiro, aos 10', com Molina.

Com a vitória, a Juventus manteve-se na 3.ª posição, agora com 69 pontos, à frente do Milan (que tem a mesma pontuação). O Inter confirmou também este domingo o título da competição, com 82 pontos. A Udinese, por sua vez, manteve-se no 11.º posto, com os mesmos 39 pontos.