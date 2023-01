Com André Silva a titular, Leipzig empata com o Bayern. Friburgo pode aproximar-se do líder

Bayern empata em Leipzig, no regresso da Bundesliga.

Leipzig e Bayern Munique empataram, esta sexta-feira, para a Liga alemã, 1-1, no regresso da competição após a longa paragem de outono e inverno, consequência do Mundial que se disputou no Catar.

Os bávaros tiveram algum ascendente no jogo, que opôs o terceiro ao primeiro do campeonato, mas no final o empate reflete bem o equilíbrio global no conjunto da partida.

O internacional português André Silva foi titular na equipa patrocinada pela Red Bull e deu muito trabalho à defesa do líder do campeonato, faltando alguma concentração a nível de concretização.

O jogo, que marca o arranque da 16ª jornada da Bundesliga, deixa o Bayern com 35 pontos, mais cinco que o Friburgo (joga sábado em Wolfsburgo) e seis que o RB Leipzig.

Hoje, no Red Bull Arena, o Bayern adiantou-se aos 37 minutos, com o golo do camaronês Eric Choupo-Moting a dar uma vantagem justa ao intervalo.

No segundo tempo, os anfitriões restabeleceram o empate 52 minutos, graças golo de aos Marcel Halstenberg, a passe do húngaro Dominik Szoboszlai.