Com a descida cada vez mais próxima, Leeds pondera saída de Javi Gracia

Técnico espanhol foi contratado em fevereiro e só ganhou três dos 12 jogos que orientou até ao momento.

A atravessar a terceira temporada consecutiva na Premier League, após 16 anos de ausência do principal escalão inglês, o Leeds encontra-se em sério risco de regressar ao Championship na próxima época.

Após ter sido goleado por 1-4 no domingo pelo Bournemouth, o clube de Elland Road ficou ainda mais perto da zona de despromoção e, de acordo com a Sky Sports, está a ponderar o despedimento de Javi Gracia, treinador espanhol contratado em fevereiro para suceder a Jesse Marsch e Michael Skubala.

Com apenas três vitórias nos 12 jogos que orientou até ao momento, Gracia deverá dar o lugar ao antigo selecionador inglês Sam Allardyce, que está sem clube desde que deixou o West Brom, em 2021.

Entretanto, o emblema já decidiu a saída do diretor desportivo Víctor Orta, que levava seis anos no cargo.

Quando restam apenas quatro jornadas por disputar no campeonato inglês, o Leeds ocupa o primeiro lugar acima da zona de despromoção (17.º), com os mesmos 30 pontos do Leicester (16.º) e do Nottingham Forest (18.º). O próximo jogo da equipa será em casa do líder Manchester City, no sábado (15h00).