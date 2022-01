Colónia mete a terceira, Bochum vence e agrava crise do Wolfsburgo

Os destaques nos encontros da Bundesliga realizados neste domingo.

O Colónia saiu este domingo vitorioso da deslocação ao terreno do Hertha Berlim, vencendo por 3-1 e subindo ao sexto posto da Liga alemã de futebol, enquanto o Bochum agravou a crise do Wolfsburgo.

O avançado francês Modeste e o médio eslovaco Duda adiantaram o Colónia, com golos aos 30 e 32 minutos, e o centrocampista alemão Jan Thielmann fechou a contagem aos 90+1, já depois do checo Darida ter reduzido aos 57.

O Colónia aproveita os três pontos conquistados nesta partida da 18.ª ronda, na sua terceira vitória consecutiva na Bundesliga, para chegar a lugares europeus, sendo sexto com 28 pontos, enquanto o adversário é 13.º com 21.

Já o Bochum ganhou em casa ao Wolfsburgo (1-0), graças a um golo solitário do sérvio Pantovic aos 65 minutos, seguindo em 11.º com 23 pontos, ao passo que o adversário, que já não vence no campeonato há mais de dois meses, é 18.º com 20 pontos.