Colónia bate Augsburgo e respira melhor na luta pela manutenção na Bundesliga

Três preciosos pontos que permitem subida ao 16.º e antepenúltimo lugar.

O Colónia foi esta sexta-feira a Augsburgo vencer a equipa local por 3-2, na 31.ª jornada da Liga alemã, e ficou a respirar um pouco melhor na luta pela manutenção.

A equipa visitante, a precisar de pontos como de pão para a boca por força da sua posição na Bundesliga, já vencia por 3-0 pouco depois da meia hora de jogo, graças a um bis do médio eslovaco Ondrej Duda, aos oito e 33 minutos, e a um golo do médio austríaco Florian Kainz, aos 23, resultado com que se chegou ao intervalo.

No entanto, o Augsburgo, que segue em 12.º lugar, com 33 pontos, numa posição mais favorável do que o Colónia, mas ainda assim em risco de descida de divisão, reagiu na segunda parte com dois golos no espaço de oito minutos, aos 54 e 62 minutos, pelo defesa polaco Robert Gunny e pelo médio suíço Ruben Vargas, respetivamente.

No entanto, o Colónia conseguiu segurar os três preciosos pontos, que lhe permitem subir ao 16.º e antepenúltimo lugar, posto que dá acesso ao play-off com o terceiro classificado da segunda divisão, com 29 pontos, a um do Arminia Bielefeld (menos um jogo), primeira equipa acima da zona de despromoção, enquanto o Augsburgo segue um pouco mais acima, em 12.º, com 33 pontos.

A Bundesliga é liderada pelo Bayern Munique, com 71 pontos, seguido do Leipzig, com 61, do Wolfsburgo, com 57, e do Eintracht Frankfurt, no qual alinha o internacional português André Silva, segundo melhor marcador da prova com 24 golos, com 56.