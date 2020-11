Colômbia quer Sampaoli para o lugar de Queiroz, mas Brasileirão fala mais alto

Jorge Sampaoli está na liderança do Brasileirão e não quer deixar o Atlético Mineiro. A Seleção da Colômbia terá de procurar outro treinador para o lugar de Carlos Queiroz

Jorge Sampaoli é o eleito para suceder a Carlos Queiroz, que deve mesmo estar de saída do cargo de selecionador da Colômbia, mas o treinador argentino não vai aceitar a proposta. De acordo com o GloboEsporte, o treinador do Atlético Mineiro não quer deixar o clube numa altura em que lidera o Brasileirão com 38 pontos, mais dois que o Internacional.

De acordo com a publicação, que cita fonte ligada ao 'professor', Sampaoli está "muito comprometido" no Galo e não pensa abandonar o clube pelo menos até ao final da temporada.

O técnico de 60 anos atravessa, no entanto, uma fase algo polémica no clube. Participou numa festa recentemente, desrespeitando as regras sanitárias, e contraiu a covid-19. Vários outros elementos do clube estão infetados.