Colômbia demite selecionador Reinaldo Rueda após falhar qualificação

Reinaldo Rueda foi demitido do cargo de selecionador da Colômbia, anunciou a federação colombiana, depois de o sucessor do português Carlos Queiroz falhar a qualificação para o Mundial'2022, no Catar.

A entidade informou, em comunicado, que "vai avaliar as opções existentes ou que possam surgir" para determinar a sua substituição, e que a restante equipa técnica também foi dispensada.

A Colômbia, que não falhava a fase final de um Campeonato do Mundo desde 2010, caiu para o sexto lugar na zona de classificação sul-americana, um ponto atrás do Peru, que vai disputar a repescagem contra o vencedor do jogo entre Austrália e Emirados Árabes Unidos.

Rueda, de 65 anos, assumiu o cargo de selecionador dos cafeteros em janeiro de 2021, ocupando o lugar do português Carlos Queiroz, tendo alcançado o terceiro lugar na Copa América de 2021, após uma derrota nas meias-finais contra a Argentina, de Lionel Messi, que viria a conquistar o troféu.