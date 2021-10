Colômbia, de Luis Díaz e Uribe, põe fim à série vitoriosa do Brasil

Empate sem golos em jogo de qualificação para o Mundial.

Colômbia e Brasil empataram na noite desde domingo sem golos, em jogo da quinta jornada da zona sul-americana de apuramento para o Mundial. Luis Díaz, do FC Porto, foi titular na seleção da casa, que contou ainda com Uribe, lançado no segundo tempo (53') por Reinaldo Rueda. Do lado do Brasil, Lucas Veríssimo não saiu do banco de suplentes.

Estes foram os primeiros pontos perdidos pelo Brasil, que somava por vitórias os nove jogos realizados na qualificação, que lidera de forma confortável. Já a Colômbia soma 15 pontos em 11 jogos e ocupa o quinto posto, que vale um play-off.

Num jogo equilibrado e sem grandes oportunidades, valeram os últimos 15 minutos, principalmente após a entrada do antigo sportinguista Raphinha, capaz de criar duas grandes oportunidades.