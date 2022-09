Colômbia bate México em particular. Uribe ficou no banco, Lainez entrou

Diego Lainez, jogador do Braga, ao serviço do México

Médio do FC Porto não foi utilizado. Já o avançado do Braga entrou aos 77 minutos.

A Colômbia venceu o México por 3-2, na madrugada desta quarta-feira, num jogo de caráter particular. Os mexicanos estiveram a vencer por 2-0, com golos de Alexis Vega, de grande penalidade, aos seis minutos, e de Gerardo Arteaga, aos 29', mas os cafeteros deram a volta com tentos de Sinisterra (49' e 52') e de Wilmar Barrios, aos 68'.

Num jogo disputado nos Estados Unidos da América, Matheus Uribe, médio do FC Porto, não saiu do banco de suplentes, enquanto o extremo do Braga Diego Lainez entrou aos 77 minutos.

Nota ainda para a titularidade dos ex-FC Porto James Rodríguez, Luis Díaz a Falcao. O também colombiano Óscar Estupiñan, ex-V. Guimarães e agora a atuar no Hull City, não entrou.