Colocam o Tottenham de Nuno Espírito Santo na corrida por jogador do Chelsea

Antonio Rudiger, central do Chelsea

Central fica livre para assinar por qualquer clube em janeiro, se não renovar com os blues.

Antonio Rudiger, 28 anos, promete "animar" os próximos tempos. O central termina contrato com o Chelsea no próximo verão, ficando livre para assinar por qualquer clube caso não renove com o campeão europeu.

Entretanto, a Imprensa internacional já vai apontando alguns clubes interessados no internacional alemão.

Se recentemente o "Goal" falou em mais uma "luta" PSG-Real Madrid, agora a ESPN junta o Tottenham, de Nuno Espírito Santo, à corrida.

De acordo com algumas informações, o desejo do jogador é permanecer no Chelsea, mas os blues "só" estarão dispostos a oferecer nove milhões de euros anuais, enquanto Rudiger pede mais de 12...