Coloca camisolas à venda para pagar funeral da mãe e é surpreendido com este gesto

Um adepto do Paysandu colocou uma coleção de camisolas do clube à venda para poder pagar o funeral da mãe. A notícia chegou ao presidente do emblema brasileiro e os equipamentos foram "devolvidos".

Gustavo Lopes, adepto do Paysandu, utilizou as redes sociais para colocar à venda uma coleção de camisolas do clube do coração, de forma a juntar algum dinheiro para poder pagar o funeral da mãe. Com a ajuda de um amigo, Pedro Arthur, a campanha tornou-se viral e a notícia chegou a Maurício Ettinger, presidente do emblema da cidade de Belém, no estado do Pará, no Brasil.

O dirigente decidiu pagar o valor pedido por Gustavo Lopes, 1500 reais - 224 euros -, e ainda devolveu a coleção ao adepto.

Numa outra publicação, Pedro Arthur agradeceu a generosidade do presidente do Paysandu.