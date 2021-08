Colisão em campo origina a morte de jovem guarda-redes russo

Shishmarev, que foi assistido durante mais de uma hora pela equipa médica, perdeu a vida por faltar de ar

Alexander Shishmarev, guarda-redes russo do Krasnaya Zvezda, de 23 anos, morreu, no passado dia 28 de agosto (sábado), vítima de uma colisão com um jogador adversário num particular contra o Baltika, realizado na região de Kaliningrado.

O choque em pelo relvado revelou-se fatal para Shishmarev pois, segundo dados desvendados por uma autópsia médica, o futebolista malogrado, que foi assistido durante mais de uma hora, sufocou ao engasgar-se com a própria língua aquando do embate.

"Durante o jogo de treino Baltika-Krasnaya Zvezda, o guarda-redes Alexander Shishmarev foi fatalmente ferido. Os médicos do clube e a ambulância prestaram assistência durante mais de uma hora, mas não puderam salvar sua vida. Apresentamos as nossas sinceras condolências", lê-se numa nota do clube.