Colega de William Carvalho e de Rui Silva desejado pelo Barcelona

Joan Laporta aceitará, escreve o "Sport", oferecer 60 milhões de euros, mas o Bétis pretende ainda mais dinheiro por Nabil Fékir, com quem renovou contrato até 2026 há pouco tempo

A reestruturação do plantel do Barcelona continua, em antecipação da próxima temporada desportiva, a ser planeada por Joan Laporta. O presidente blaugrana considera apresentar uma proposta ao Bétis pelo criativo francês Nabil Fékir.

Segundo o jornal catalão "Sport", que avançou com o interesse culé no jogador sevilhano, Laporta está disposto a oferecer 60 milhões de euros ao emblema da Andaluzia para ficar com o médio ofensivo a título definitivo em 2022/23.

A compra do futebolista gaulês, colega dos internacionais portugueses William Carvalho e Rui Silva, não se avizinha propriamente fácil e pode ser ainda mais cara.

Segundo o "Sport", o Bétis só aceita libertar Fékir rumo a Camp Nou por 80 milhões de euros e o médio é tido como um dos jogadores indiscutíveis para Manuel Pellegrini, além de ter renovado contrato, recentemente, até 2026.