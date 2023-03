Colega de Maradona responde a De Paul: "Não perdemos com a Arábia Saudita"

Rodrigo De Paul disse em entrevista à TyC Sports que a seleção campeã no Catar é a melhor da história da Argentina

Numa entrevista ao canal TyC Sports, o campeão do mundo no Catar Rodrigo De Paul, afirmou que a seleção que integrou e que ganhou o último Mundial é a melhor da história da Argentina. Uma afirmação controversa que já levou resposta de um campeão do Mundo em 1986 ao lado de Maradona.

"Não creio que [a seleção campeã no Catar] seja a melhor equipa nacional da história", começou por afirmar Pedro Pasculli, que marcou o golo que derrotou o Uruguai nos oitavos de final no Mundial do México, em 1986, na Radio Villa Trinidad de Santa Fé.

"Houve seleções muito boas. A de 1978 fez com que as pessoas se divertissem muito. A Argentina [no Catar] perdeu com a Arábia Saudita, que é a primeira vez que nos vencem num jogo. Nós, por exemplo, fomos campeões mundiais invictos. Não perdemos um único jogo. Compreendo o que ele está a dizer, mas talvez não tenha visto o resto das seleções", prosseguiu.

"Ele diz que esta equipa não tinha os melhores jogadores, mas pensa que era a melhor equipa da história. Como é que isso acontece? Desrespeita os seus colegas de equipa, dizendo que não eram os melhores. Fomos os melhores em 1986, mas De Paul não viu aquele Campeonato do Mundo. Não sei onde ele estava, ainda nem sequer tinha começado a jogar futebol e nem sequer tinha nascido. A verdade é que o convidaria a ver o Campeonato do Mundo de 1986 e a nossa seleção nacional. Convidá-lo-ia a rever um pouco de história."