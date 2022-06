Colega de Ibrahimovic revela: "Passo-lhe a bola sempre para ele não ficar chateado"

Brahim Díaz revelou como é ser colega de um avançado como o internacional sueco. Criativo garante, ainda assim, que a relação é boa

Brahim Díaz, médio ofensivo do Milan, foi um dos jogadores que mais vezes teve Ibrahimovic para servir nos últimos dois anos. O espanhol brincou com o colega de equipa, que já tem 40 anos e que, mesmo assim, fez oito golos e três assistências na época rossonera.

"Tem a idade do meu pai e continua a fazer a diferença. Para mim foi e continua a ser como um pai no balneário. Ajuda-me muito. Torna-me a vida mais fácil. E sim, passo-lhe a bola sempre para ele não ficar chateado. É um jogador incrível e muito carismático. Gosta de ganhar e trabalhar. Ibrahimovic faz de ti melhor jogador porque quer o melhor de ti", afirmou, em declarações ao AS.

Emprestado pelo Real Madrid ao Milan até 2023, Brahim Díaz foi um dos homens da confiança de Pioli nesta época, que marcou o regresso do clube de San Siro aos títulos de campeão italiano, onze anos depois.