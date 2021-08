Colega de ataque de Hulk vendido por valor milionário para futebol dinamarquês

Atlético-MG vendeu esta sexta-feira o avançado Marrony ao Midtjylland, da Dinamarca.

O extremo Marrony, companheiro de Hulk no ataque do Atlético Mineiro, foi anunciado esta sexta-feira como reforço do Midtjylland, da Dinamarca. O avançado assinou com clube dinamarquês até junho de 2026. A equipa brasileira vai receber inicialmente 4,5 milhões de euros pela transferência, mas o valor pode aumentar.

De acordo com informações oficiais no site do clube, o Galo pode receber ainda uma bonificação de um milhão de euros por ano, durante os três primeiros anos, caso o jogador dispute 50% das partidas em cada temporada.

No total, a negociação pode render 7,5 milhões de euros ao Atlético Mineiro. Além disso, em caso de futura venda do jogador pelo Midtjylland, a equipa brasileira terá direito a 10% do valor que exceder 4,5 milhões de euros.

Marrony tem 22 anos e, no Galo, disputou 63 jogos e marcou 10 golos.