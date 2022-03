Coates, Ugarte e Darwin nos pré-convocados do Uruguai para duplo confronto decisivo

Seleção de Diego Alonso mede forças com o Perú, em casa, e com Chile, fora, à procura de um lugar no Campeonato do Mundo

Sebastián Coates, Manuel Ugarte e Darwin Nuñez são três dos 45 jogadores pré-convocados pelo selecionador uruguaio para o duplo compromisso decisivo de apuramento para o próximo Mundial.

O defesa e o médio do Sporting, assim como o avançado do Benfica, estão pré-designados para os jogos contra o Perú, em casa, e contra o Chile, fora, os dois últimos da fase de qualificação sul-americana.

Quando faltam dois jogos para o fim da qualificação, o Uruguai encontra-se no quarto lugar, o último que dá acesso direto ao Catar. Os uruguaios têm mais um ponto do que o quinto, que é o Perú, e mais três do que o sexto, que é o Chile.