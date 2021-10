Coates, Ugarte e Darwin nos pré-convocados do Uruguai

A lista definitiva para o duplo compromisso será conhecida poucos dias antes da concentração dos charruas, agendada para 8 de novembro.

Sebastián Coates, Manuel Ugarte, ambos do Sporting, e Darwin Núñez, do Benfica, integram a lista de pré-convocados do Uruguai, com vista à dupla jornada de qualificação sul-americana para o Mundial'2022.

Os três jogadores fazem parte da lista de 32 atletas que atuam no estrangeiro convocados pelo selecionador Óscar Tabárez, para a receção à Argentina, em 12 de novembro, e para a visita à Bolívia, quatro dias depois.

A lista definitiva para o duplo compromisso será conhecida poucos dias antes da concentração dos charruas, agendada para 8 de novembro.

Após derrotas com Argentina e Brasil, o Uruguai caiu para o quinto lugar da fase de qualificação sul-americana para o próximo Campeonato do Mundo, com 16 pontos, os mesmos da Colômbia, quarta colocada, e está fora dos lugares de apuramento direto para a fase final da prova, quando faltam disputar seis partidas.

O Brasil lidera o apuramento da América do Sul, com 31 pontos, à frente da Argentina (25) e do Equador (17), segundo e terceiro classificados, respetivamente.

Os quatro primeiros classificados apuram-se diretamente para o Mundial'2022, enquanto o quinto colocado terá de disputar os play-offs intercontinentais.