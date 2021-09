Coates e Darwin no Sporting-Benfica

O Uruguai vai defrontar a Colômbia, Argentina e Brasil em outubro

Os jogadores do Sporting, Sebastián Coates e Manuel Ugarte, e o avançado do Benfica., Darwin Nuñez, figuram na lista de 30 jogadores pré-convocados pela seleção do Uruguai para os três jogos de qualificação para o Mundial'2022, que decorrerão em outubro.

A seleção celeste, recorde-se recebe a Colômbia a 7 de outubro, desloca-se a Buenos Aires para defrontar a Argentina, três dias depois, e recebe o Brasil no dia 14 do próximo mês.