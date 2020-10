Coates e Darwin Núñez nos convocados do Uruguai

A seleção celeste tem jogos marcados com Chile e Equador

Os futebolistas Sebastián Coates, do Sporting, e Darwin Núñez, do Benfica, integram o lote de 23 convocados da seleção uruguaia para os encontros com Chile e Equador, que marcam o arranque da fase de qualificação para o Mundial'2022.

A seleção comandada por Óscar Tabárez recebe o Chile a 8 de outubro e desloca-se ao Equador cinco dias depois, dois encontros em que o avançado das águias pode somar a segunda presença com a camisola celeste, depois da estreia num particular com o Peru, na qual anotou o golo do empate (1-1).

O ponta de lança Edison Cavani, que esteve perto de ingressar no Benfica, continua à procura de clube para prosseguir carreira e ficou de fora das escolhas, que tem quatro estreantes: Ronald Araújo (FC Barcelona), Mauro Arambarri (Getafe), Nicolás De La Cruz (River Plate) e Agustín Oliveros (Nacional de Montevideo).