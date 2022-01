Coates quer estar na seleção "a um bom nível", Darwin está "muito contente" pela chamada

Coates e Darwin Núñez, rivais em Portugal, vão partilhar balneário na seleção do Uruguai.

Sebastián Coates e Darwin Núñez já estão na concetração da seleção do Uruguai e prestaram declarações à comunicação social. O defesa-central do Sporting referiu que a vontade com que chega ao país para representar a equipa albiceleste é "a mesma de sempre, desde o primeiro dia" e falou num jogo "importante" que aí vem.

"É sempre importante conhecer outros métodos de trabalho e entender o que quer Diego Alonso. Já há muito tempo que não tínhamos uma equipa técnica diferente, mas mantém-se tudo igual, o grupo é o mesmo. Queremos todos chegar num bom nível à seleção. Se puder jogar, excelente, se não apoiarei os meus companheiros, o nosso objetivo é coletivo", afirmou, referindo-se ao novo selecionador do Uruguai, que substituiu Óscar Tabárez.

O avançado do Benfica disse estar "muito contente" pela chamada e, admitindo a dificuldade dos desafios que se seguem, acredita que o Uruguai poderá conseguir os seis pontos. "O Diego Alonso chamou-me, mas não me disse nada em particular. Perguntou-se como eu estava e como vai o meu filho, que nasceu recentemente. Disse-me para vir para cá fazer as mesmas coisas que tenho feito no Benfica", apontou Darwin, citado pelo jornal El País, do Uruguai.

"Estou muito contente pela sequência de golos que levo [no Benfica]. Espero continuar assim, é tudo fruto do meu trabalho. É sempre um orgulho vestir a camisola da seleção. Suárez e Cavani são um exemplo dentro e fora do relvado, temos de aprender com eles", acrescentou.

A seleção albiceleste vai defrontar o Paraguai e a Venezuela na qualificação sul-americana para o Mundial'2022.