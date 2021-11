Clubes e jogadores reagem à morte de Marília Mendonça: "Pedi a Deus que fosse um pesadelo"

Cantora brasileira foi vítima de um acidente com a sua aeronave, na sexta-feira, em Minas Gerais.

O Brasil está de luto com a morte da cantora serteneja Marília Mendonça, vítima de um acidente aéreo em Minas Gerais na sexta-feira. Muito querida por todos, a música de 26 anos provocou inúmeras reações no mundo desportivo brasileiro, com jogadores e equipas a prestarem homenagens nas redes sociais.

Um dos mais abalados, Neymar, craque do PSG e da seleção brasileira, recorreu várias vezes às redes sociais para reagir à morte da artista, de quem era fã. Este sábado pela manhã, voltou a publicar um texto emocionado.

"Juro que fui dormir a pedir a Deus para que tudo fosse um sonho e que hoje, eu acordasse somente de um pesadelo", escreveu. No sábado, já havia publicado que se recusava a acreditar na notícia.

Richarlison, avançado da seleção brasileira e do Everton, também publicou que "é difícil acreditar. Que tristeza...". Reação similar à de Vinícius Júnior, do Real Madrid. "Descanse em paz, rainha", escreveu. Muitos clubes brasileiros também prestaram homenagens: