Clube turco revela que está em negociações com Wilfried Zaha

Extremo costa-marfinense terminou contrato com o Crystal Palace e chegou a estar perto de rumar ao Al Nassr, da Arábia Saudita.

O campeão turco Galatasaray, do internacional português Sérgio Oliveira, anunciou este domingo que está em negociações com Wilfried Zaha, extremo costa-marfinense que está livre no mercado depois de ter terminado contrato com o Crystal Palace, da Premier League.

O extremo, de 30 anos, depois de nove temporadas ao serviço do clube londrino, deverá desta forma manter-se no futebol europeu, apesar de ter estado perto de rumar ao Al Nassr, de Luís Castro e Cristiano Ronaldo, numa fase inicial do mercado.

Na época passada, Zaha apontou sete golos e três assistências em 28 jogos pelo Palace, que terminou a Liga inglesa na 11.ª posição.