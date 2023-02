Clube turco confirma negociações por Isco: "Estão a correr bem"

Mehmet Akcan, vice-presidente do Konyaspor, confirmou que o oitavo classificado do campeonato está a tentar contratar o antigo jogador do Real Madrid

Isco continua a ser um dos jogadores livres mais apetecidos do mercado. O espanhol, que falhou a transferência para o Union de Berlim no último dia do defeso, está a ser, agora, apontado ao Konyaspor, do campeonato turco.

"É verdade, estamos num processo de negociação com Isco. Posso dizê-lo, as negociações estão a correr bem. Ainda não temos a certeza se vamos chegar a um acordo. Estamos a fazer tudo o que está ao nosso alcance para fechar o negócio. Temos até ao dia oito deste mês, mas penso que tudo será resolvido com o Isco, de uma forma ou de outra, o mais cedo possível. Temos uma oportunidade de fechar o negócio. Estamos otimistas", afirmou Mehmet Akcan, vice-presidente do clube, em declarações ao AS.

O antigo jogador do Real Madrid, que rescindiu contrato com o Sevilha, já foi, também, apontado à Premier League e ao Everton.

O Konyaspor é o atual oitavo classificado do campeonato turco. Já foi eliminado da Conference League, no início da época, e da taça da Turquia, mais recentemente.