Clube que formou jovem reforço do Chelsea apresenta denúncia à FIFA

O Abidjan City, primeiro clube de David Datro Fofana, reforço oficializado pelo Chelsea no sábado, tentou impedir a sua ida para Stamford Bridge com uma carta enviada à FIFA, na qual denuncia que a transferência anterior do avançado para o Molde, em 2021, foi ilegal.

A notícia é avançada pelo Daily Mail, que revela que o clube costa-marfinense está numa "guerra aberta" com o campeão norueguês e a mãe de Fofana, que o agencia. O Abidjan City alega que a mãe do jogador assinou um termo de consentimento em 2016, aceitando que o avançado, na altura de 15 anos, assinasse pelo clube.

Já a mãe de Fofana nega ter assinado esse documento. O emblema africano acusa ainda o Molde de ter "roubado" o jovem avançado em 2021 por via de uma "transferência fictícia", que também terá sido realizada sem a aprovação da sua progenitora.

Fofana assinou um contrato até 2029 com o Chelsea, tendo opção para extender o vínculo por uma época adicional.