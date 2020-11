Clube treinado por Maradona fala em "vínculo de amor incondicional"

Gimnasia y Esgrima lamentou o falecimento do antigo craque argentino.

O Gimnasia y Esgrima, clube que era treinado por Diego Armando Maradona, lamentou a morte do antigo futebolista argentino, garantindo que o "vínculo de amor incondicional" entre ambos vai ficar na sua história.

"Nunca pensamos que teríamos de escrever esta notícia. Do fundo de nossos corações, lamentamos a morte de Diego Armando Maradona, nosso técnico", refere o clube de La Plata, na província de Buenos Aires, em comunicado.

Maradona assumiu o comando técnico do clube argentino em setembro de 2019, com o Gimnasia y Esgrima a garantir que o "vínculo de amor incondicional" permanecerá na história do Gimnasia de La Plata, despedindo-se do "Deus do futebol" com "profunda dor".

"Vamos estranhar a tua ausência a orientar os treinos, ver-te feliz em cada homenagem que te fizeram nos diversos estádios de futebol argentinos, os gritos de golo e estamos orgulhosos por te ter dado esta oportunidade", acrescenta.

Maradona, considerado um dos melhores futebolistas da história, morreu hoje na sua residência, na Argentina, aos 60 anos, anunciou o seu agente e amigo Matías Morla.

Segundo a imprensa argentina, Maradona sofreu uma paragem cardíaca na sua vivenda na província de Buenos Aires.

A sua carreira de futebolista, de 1976 a 2001, ficou marcada pela conquista, pela Argentina, do Mundial de 1986, no México, e os dois títulos italianos e a Taça UEFA arrebatada ao serviço dos italianos do Nápoles.