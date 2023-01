Clube londrino chama por Maguire: Manchester United disposto a aceitar

Red devils podem dizer sim à proposta de empréstimo do West Ham. Central inglês tem sido preterido pelo lateral Luke Shaw e está com cada vez menos espaço

Harry Maguire está com cada vez menos espaço dentro do plantel do Manchester United. A imprensa inglesa já fala que o central inglês pode continuar na Premier, sim, mas longe de Old Trafford.

De acordo com o Mirror, os red devils podem dizer sim à proposta de empréstimo do West Ham, um dos principais interessados no defesa central mais caro da história do jogo, que custou quase 90 milhões ao Manchester United no verão de 2019.

Titular na seleção inglesa, Maguire não tem feito parte das escolhas de Ten Hag, sendo, inclusive, substituído pelo lateral Luke Shaw no centro da defesa dos red devils.