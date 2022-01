Clube irlandês homenageia Bob Marley com uma camisola especial

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Dez por cento dos lucros obtidos com a venda das camisolas serão utilizados pelo Bohemian Football Club para comprar instrumentos musicais e equipamento de futebol para fornecer a pessoas em centros de asilo.

O Bohemian Football Club, de Dublin, República da Irlanda, homenageou Bob Marley com um equipamento especial, recordando o único concerto que o cantor deu naquele país e que viria a ser o último ao ar livre da sua carreira, precisamente no estádio do clube, o Dalymount Park, na capital irlandesa, a 6 de julho de 1980.

"Dez por cento dos lucros obtidos com a venda das camisolas serão utilizados pelo Bohemian Football Club para comprar instrumentos musicais e equipamento de futebol para fornecer a pessoas em centros de asilo na Irlanda", explicou o clube.