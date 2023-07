Clube francês recusa subir de divisão para punir indisciplina de jovens jogadores

A Union Sportive des Cheminots Dijonnais, o segundo maior clube de Dijon, decidiu não inscrever várias das suas equipas no escalão regional devido ao mau comportamento de vários jovens jogadores durante a época anterior, que levou inclusive à saída de alguns treinadores.

A decisão, tomada em assembleia-geral, foi revelada por um dirigente da USCD ao jornal Le Bien Public, que explicou tratar-se de uma forma de proteger os vários técnicos que integram a formação do clube, depois de uma época em que os problemas disciplinares ganharam contornos drásticos.

Em 2022/23, o emblema teve de pagar 3800 euros em multas relacionadas com mau comportamento, sendo que 60 por cento delas foram provenientes da formação. Em resposta, a USCD decidiu não inscrever nenhuma equipa entre os escalões sub-14 e sub-18 nos campeonatos regionais, apesar de duas terem garantido a promoção a essa divisão.

"Não houve agressões físicas, mas os factos foram suficientemente preocupantes para nos alertarem. Um dos nossos jogadores foi suspenso por 11 jogos depois de ter agredido verbalmente um árbitro. Este tipo de comportamento é inaceitável num clube cuja vocação é, acima de tudo, social", explicou Pascal Saillard, vice-presidente do clube, à referida fonte.

"Este tipo de comportamento levou alguns treinadores a abandonar o clube. Passavam mais tempo a disciplinar os miúdos do que a fazer algo de desportivo. Não podíamos deixar que isso acontecesse. Prefiro livrar-me de crianças indisciplinadas do que de instrutores formados e que abdicam do seu tempo. Eles tornaram-se num bem demasiado raro! Tivemos de bater com os punhos na mesa!", completou o presidente da USCD, Philippe Carion.

