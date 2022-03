Clube espanhol auxilia Ucrânia com expedição humanitária

Trata-se do Huesca, que já ajudou a transferir mais de 200 cidadãos ucranianos para Espanha

O Huesca, atual 15º classificado do segundo escalão do futebol espanhol, teve um notável gesto de humanidade para com o povo ucraniano. Em colaboração com a companhia aérea Vueling e com as ONG"s (Organizações não Governamentais) Nadiya, Sepla Ayuda, Fundación Tuakogida e Fundación Madrina, o clube "oscense" alugou um avião para enviar 2500 quilos de produtos de primeira necessidade, como alimentos, instrumentos cirúrgicos e fraldas.

Uma delegação da equipa azulgrana, composta pelo diretor geral Josete Ortas e ainda pelo diretor de bilheteira Agustín Pueyo, liderou a expedição com o objetivo de transportar o material, sendo acompanhados por Juan Eito, médico chefe do Serviço de Urgências do Hospital de Barbastro.

No regresso, o avião fretado pela formação altoaragonesa trouxe 213 refugiados de nacionalidade ucraniana que estavam na cidade de Varsóvia, capital da Polónia.

Além deste ato louvável, o Huesca ainda instalou um ponto de recolha junto ao El Alcoraz, estádio do clube, onde podem ser feitas doações financeiras ou de bens materiais, como roupas, alimentos ou medicamentos, com o principal desígnio de ajudar as pessoas afetadas pela guerra da Ucrânia.