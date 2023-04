"Clube do regime? Lembro-me de ter 19 anos e acabar às cinco da manhã a discutir isso"

Javier Tebas, presidente de La Liga, não quis criar ainda mais polémicas depois das acusações de Laporta e da resposta do Real Madrid

O assunto impactou fortemente o futebol espanhol e não só. Confrontado com o caso Negreira, Laporta, presidente do Barcelona, fez acusações ao maior rival, associando períodos do Real Madrid ao regime de Franco. A resposta dos merengues veio em vídeo e Javier Tebas, presidente da liga espanhola, já comentou o caso.

"Lembro-me de ter 19 anos e acabar às cinco da manhã a discutir isso. Às cinco horas da manhã, é um tema interessante. Tem havido uma tentativa de desviar a atenção das questões essenciais do futebol espanhol. Pensamos no futuro, não no passado", explicou Tebas, em declarações aos jornalistas.

Tebas veio a público garantir ainda que a liga espanhola não tem obrigação de atuar no caso do vídeo do Real Madrid, que muitos defenderam que devia ser apagado.

"La Liga não tem nada a ver com esse assunto. Qualquer coisa que desvie a atenção foi feita. Os dinossauros também existiram. Eles são livres de fazer o que lhes apetecer"", atirou.