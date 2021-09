Clube de Rooney vai perder 12 pontos na "secretaria" por declarar insolvência

Wayne Rooney, antigo futebolista inglês, é o treinador do Derby County

Emblema inglês justificou a decisão de pôr clube à venda com o "impacto grave" da pandemia de covid-19, que originou perdas de dezenas de milhões de euros

A militar no Championship (atual 16.º classificado), o Derby County declarou, esta sexta-feira, que entrará, dadas as dívidas acumuladas, em processo de insolvência e, como consequência, irá perder doze pontos por decisão da English Football League.

O histórico clube, atualmente à venda, revelou que negociou, nos últimos meses, com possíveis "investidores credíveis", mas a garantia de um comprador "era improvável a curto prazo", pelo que seria "incapaz de cumprir as obrigações quotidianas".

A crise financeira do Derby County e o inerente anúncio de insolvência, justificou a direção do emblema britânico do Championship, deveu-se ao "impacto grave" da pandemia de covid-19, que originou a perda de mais de 25 milhões de euros.

Por incumprir com os regulamentos da English Football League, que tutela o Championship, o órgão anunciou que o clube, cuja equipa é treinada pelo famigerado Wayne Rooney, irá perder doze pontos aquando da formalização do processo de insolvência.

"Assim que a EFL tiver recebido a notificação formal, a dedução será aplicada", lê-se em nota da EFL, dita "desapontada" com o Derby pelos "comentários feitos" à forma de reembolso do empréstimo atribuído - e "que não conseguiu cumprir" - para ajudar a mitigar os efeitos pandémicos.

O Derby County está em 16.º lugar do campeonato secundário, com sete pontos somados em outros tantos jogos disputados (1 vitória, 4 empates e duas derrotas).