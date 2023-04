Clube da segunda divisão alemã vai deixar de cobrar pelos bilhetes para os jogos

O Fortuna Dusseldorf vai implementar uma medida revolucionária no futebol. Os adeptos do clube vão passar a assistir aos jogos em casa de graça, esperando-se que a quebra de receitas com bilhética seja compensada pelos patrocínios.

O Fortuna Dusseldorf, atual sexto classificado da segunda divisão do futebol alemão, vai deixar de cobrar pelos bilhetes para os jogos em casa. Uma medida que será implementada a partida da próxima temporada.

Os sócios já foram notificados pelo clube, através de uma carta, e ainda esta quarta-feira haverá uma conferencia de imprensa para explicar com mais detalhe a ideia.

O projeto "Fortuna para todos" tem como objetivo conseguir levar mais gente ao Merkur-Spiel-Arena. Com uma capacidade para 54 600 adeptos, a média de espectadores esta época é de 29 503.

Naturalmente, esta oferta dos ingressos para os jogos vai provocar uma queda direta nas receitas. Mas o clube acredita que isso possa ser compensado pelo aumento de patrocínios.

Os bilhetes serão de borla para todos, como referido, mas os detentores de lugar anual terão prioridade na reserva de ingressos.