Clube da Premier disposto a proposta milionária por Raphinha

Saída do internacional brasileiro pode libertar massa salarial para a possível chegada de Messi

A realizar uma grande temporada na Premier League e de olho na próxima Liga dos Campeões, o Newcastle vai ter mais milhões para atacar o defeso. Raphinha, do Barcelona, parece ser um dos alvos do novo milionário de Inglaterra.

De acordo com Gerard Romero, o clube de St James Park estuda avançar com uma proposta de 80 milhões de euros pelo internacional brasileiro, que custou, no último verão, pouco menos de 60 aos catalães.

As negociações ainda não avançara, mas uma saída de Raphinha podia libertar massa salarial para a possível chegada de Lionel Messi a Camp Nou. O brasileiro aufere, anualmente, 12 milhões de euros.