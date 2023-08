Neymar depois de Messi? Clube da MLS faz sondagem pelo avançado brasileiro

Avançado brasileiro do PSG também foi associado ao Barcelona e ao Al Hilal

Neymar está de malas aviadas para sair do PSG e segundo L'Équipe há um clube de Los Angeles interessado no avançado brasileiro.

Sem precisar se se trata do LA Galaxy ou do LA FC, a publicação francesa garante que já foram feitas sondagens exploratórias para aferir a disponibilidade do jogador para se mudar para a MLS.

O Al Hilal, da Arábia Saudita, e o Barcelona, de Espanha, também são clubes com interesse no brasileiro, que por agora parece dar preferência ao mercado europeu.