Clube da IV divisão alemã obtém "jackpot" com transferência de Adeyemi para o Dortmund

SpVgg Unterhaching reservou, há quatro anos, a possibilidade de engrossar o lucro com o jovem atacante alemão

A ida de Karim Adeyemi para o Borussia Dortmund, avançado comprado ao Salzburgo para render Erling Haaland, vai forrar uma boa parte do cofre, e potenciar sobremaneira a estratégia competitivo-financeira, do modesto SpVgg Unterhaching.

De acordo com os jornais "Bild" e "Sportbild", o SpVgg Unterhaching reservou, há quatro anos, 22 por cento do valor de uma futura transferência de Adeyemi, pelo que, face à compra do Dortmund, cifrada em 30 milhões de euros, o modesto clube irá encaixar mais 6,8 milhões de euros pelo jovem dianteiro de 20 anos.

Adeyemi, recrutado em 2012, à "cantera" do todo-poderoso Bayern, foi potenciado e vendido, em 2018, pelo emblema da quarta divisão da Alemanha ao primodivisionário Salzburgo, por três milhões de euros, cifra que os responsáveis do SpVgg previram que o dianteiro, de ligação íntima com as balizas adversárias, pudesse dilatar.

"Sem dizer montantes, o negócio será de uma magnitude que abrirá possibilidades completamente diferentes para o futuro, tanto económica como estruturalmente", afirmara Manfred Schwabl, presidente do SpVgg Unterhaching, em entrevista antiga à "Euro am Sonntag", aquando de rumores sobre a possível saída. E assim foi...

O presidente do emblema da quarta divisão da Alemanha como que já "esfrega as mãos" e poderá, inclusive, voltar a fazê-lo, dependendo do futuro de Adeyemi. Se cumprir alguns objetivos pelo Dortmund, o clube da Bundesliga desembolsará mais seis milhões de euros, o que representaria, mais 2,1ME para o (já desafogado) SpVgg, cujo jogador mais caro do atual plantel custa 200 mil euros... Jackpot!