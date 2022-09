Clube brasileiro muito perto de se juntar à família City

O Bahia está a um pequeno passo de se juntar à família City. As negociações entre o City Football Group e a SAD do clube brasileiro decorrem desde setembro do ano passado e deverão estar concluídas dentro de dias.

Caso aceite a proposta do grupo empresarial e venda a maior fatia da empresa (90%), o Bahia, da Série B, terá de convocar uma Assembleia Geral para que os conselheiros e sócios se pronunciem. O emblema brasileiro será o segundo na escala de investimentos do grupo estrangeiro - apenas abaixo do Manchester City.

O grupo, de resto, tem participações em 12 clubes do mundo, incluindo Europa, EUA e Ásia. Na América do Sul a sua entrada aconteceu pelo Uruguai, onde comprou o Montevideo Torque, batizado de Montevideo City Torque.