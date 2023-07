Clube argentino arrasa jovem por sair "às escondidas" para o Atlético de Madrid

O Estudiantes de La Plata arrasou o jovem Gerónimo Spina, os seus representantes e o próprio Atlético de Madrid por terem organizado uma transferência sem o seu consentimento.

Depois de Gerónimo Spina ter trocado o Estudiantes de La Plata pelo Atlético de Madrid, o clube argentino repudiou, por via de comunicado, o facto de o jovem jogador, os seus representantes e o próprio emblema espanhol terem realizado a transferência "às escondidas", ou seja, sem o seu consentimento.

"O jogador Gerónimo Spina deixa o clube despedaçado, roubado, mas, acima de tudo, com uma manifesta ingratidão por tudo o que foi oferecido pela instituição ao longo da sua formação, e isso é o que mais dói. Ganância, visão a curto prazo e um negócio fútil e fácil foram mais fortes do que a possibilidade de crescer num lugar que o acolheu e treinou ao longo da sua juventude", lamentou o emblema.

"O Atlético de Madrid está a agarrar sem qualquer permissão um jogador formado desde uma tenra idade na nossa instituição, aproveitando-se dessa forma da falta de proteção legal que rodeia o assunto. Essa situação é bem conhecida pelo jovem Spina, os seus representantes, tal como o mencionado Atlético de Madrid", acusou ainda o Estudiantes.

"O repúdio da decisão tomada pelo jovem Gerónimo Spina, os seus representantes, assim como pelas ações do Atlético de Madrid é absoluto. Nós confiamos nos nossos treinadores e atletas e entendemos que o que aconteceu com o jovem Spina não é nada mais do que um mau exemplo e uma exceção à extensa e rica história do Club Estudiantes de La Plata", rematam.